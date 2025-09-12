Centro clandestino de emisión de licencias y matrículas falsas en Los Ríos fue desmantelado

La Policía incautó decenas de documentos de tránsito falsos en un operativo en Los Ríos

La Fiscalía y la Policía Nacional desarticularon un centro clandestino que se dedicaba a la emisión de matrículas vehiculares, licencias de conducir y certificados de revisión técnica falsos, en Babahoyo, provincia de Los Ríos.

El operativo se desarrolló el jueves 11 de septiembre de 2025, cuando las autoridades allanaron tres viviendas en el sector El Chorrillo, a pocas cuadras del edificio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de Los Ríos.

En estos inmuebles, según las investigaciones, funcionaba una especie de 'mini jefatura de tránsito' que tramitaba documentos adulterados provenientes de diferentes municipios del país.

Entre las evidencias se encontraron matrículas, certificados de revisión, licencias de tipo A y B, papeles notariales para transferencias de vehículos, así como tres computadoras y varios celulares que serán sometidos a pericias.

El jefe de la Policía Judicial de Los Ríos, Christian Meléndez, informó que entre los documentos incautados constaban trámites relacionados con los municipios de Manta y Chone (Manabí) y con varias escuelas de conducción de la provincia de Guayas.

Durante el operativo, cinco personas fueron detenidas y son investigadas por presunta falsificación y uso doloso de documentos públicos.

Según las autoridades, el centro también habría facilitado la creación de vehículos 'gemelos' o con papeles adulterados. También se hacían otros trámites ilegales que movían importantes sumas de dinero.