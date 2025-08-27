Hombre fue detenido en Quito con decenas de documentos de revisión vehicular y licencias

El sospechoso fue detenido en el sector de Pomasqui durante un operativo policial, este miércoles 27 de agosto del 2025

La Policía Nacional detuvo a un hombre, este miércoles 27 de agosto del 2025, durante un operativo en el sector de Pomasqui, en el norte de Quito. El sospechoso almacenaba miles de dólares falsificados y decenas de documentos de tránsito de cinco cantones del país.

Los uniformados allanaron la vivienda de Pablo C., un ecuatoriano con antecedentes penales. En ese inmueble se encontraron 60 280 dólares en billetes falsos tipo G5, conocidos por su alto nivel de imitación de los auténticos.

La Policía también decomisó 59 especies de revisión vehicular pertenecientes a agencias de tránsito de Vinces, Quito, Playas, Naranjal y Cayambe, además de cuatro licencias adulteradas y dos matrículas.

El operativo se dio luego de 30 días de investigación. El caso se destapó tras denuncias ciudadanas sobre la oferta de dinero falsificado a través de la red social TikTok.

Según Jaime Ruales, comandante de la Zona 9, se promocionaba la venta del dinero falso. Por ejemplo, se ofrecían 10 000 dólares en billetes falsos a cambio de 500 dólares auténticos. La finalidad era distribuir el dinero falso en sectores populares donde sea dificil la detección.

La investigación también determinó que los billetes falsos eran trasladados mediante servicios de courier, llegando incluso a provincias como Esmeraldas.