Cierre en la vía a Daule por amenaza en la Penitenciaría este jueves 9 de octubre del 2025

Una amenaza en la Penitenciaría obligó al cierre en ambos sentidos de la vía Daule.

La vía a Daule fue cerrada por una alerta reportada en la zona de la Penitenciaría del Litoral la tarde de este jueves 9 de octubre del 2025. Policías se desplegaron en el lugar.

La informó que la restricción vehicular se realiza en ambos sentidos en el kilómetro 18 de la vía a Daule, frente al centro de privación de Guayaquil. Este cierre provocó una fuerte congestión vehicular.

En videos se observa a los uniformados desplegados en el lugar inspeccionando el sector, mientras decenas de vehículos quedaron varados. En esta zona se reportó un automovil sospechoso.

El despliegue de uniformados se realiza para confirmar o descatar peligros pues hace 14 días, el 26 de septiembre, un coche bomba explotó en los exteriores de la cárcel Regional, ubicada en Guayaquil.

Cerca de las 15:40, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que se tata de una amenaza de coche bomba en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral. Además informó que el sector se encuentra acordonado y resguardado por la Policía Nacional.

"Pedimos a la ciudadanía mantenerse fuera del perímetro de seguridad establecido", señaló Reimberg en su cuenta de X, sin dar más detalles del hecho.