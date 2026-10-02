Cinco hombres mueren tras enfrentamiento con militares en Alto Punino

Foto Referencial. El Ejército decomisó tres fusiles calibre 5,56 mm, un chaleco táctico y varios pertrechos tras el enfrentamiento registrado en Guayusa, Alto Punino.

Cinco hombres murieron este 2 de octubre durante un enfrentamiento con personal del Ejército Ecuatoriano en el sector de Guayusa, Alto Punino.

Según el comunicado oficial, los militares realizaban actividades de reconocimiento en la zona cuando fueron emboscados por personas armadas durante la madrugada.

Ejército señala que hubo una reacción armada

La institución indicó que, ante la agresión, el personal militar reaccionó “en cumplimiento de los principios del uso legítimo de la fuerza” para precautelar su integridad y la de los habitantes de sectores cercanos.

Como resultado del enfrentamiento, cinco personas que se movilizaban en un vehículo fueron abatidas. De acuerdo con información preliminar citada por el Ejército, estas personas estarían vinculadas con actividades ilícitas.

Armas y chaleco entre los indicios

En el sitio, los militares decomisaron:

3 fusiles calibre 5,56 mm

1 chaleco táctico

varios pertrechos

El Ejército señaló que el área permanece asegurada por efectivos militares mientras se realizan los procedimientos legales correspondientes.