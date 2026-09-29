¿Cuándo y a qué hora termina el toque de queda en cuatro provincias de Ecuador?

El toque de queda focalizado en Ecuador está por concluir. La medida, establecida en el Decreto Ejecutivo 498, comenzó el 17 de septiembre en cuatro provincias.

Desde entonces se restringió la circulación, entre las 00:00 y las 05:00, en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. El Decreto establece que el toque de queda terminará a las 05:00 del miércoles 30 de septiembre de 2026.

Esto significa que, de no existir una nueva disposición del Gobierno, el toque de queda ya no estará vigente la madrugada del 1 de octubre y las personas podrán movilizarse sin restricción en estas cuatro provincias.

Aprehendidos durante los operativos

Entre el 17 y el 26 de septiembre, los operativos realizados en el marco del toque de queda y el estado de excepción dejaron 1 989 personas aprehendidas, según el balance del Ministerio del Interior.

De esa cifra, 559 personas fueron aprehendidas por incumplir el toque de queda, mientras que las otras 1 430 por delitos como extorsión, delincuencia organizada, tenencia y porte de armas y tráfico de drogas.

Estado de excepción

El fin del toque de queda no significa que termine el estado de excepción. La declaratoria establecida mediante el Decreto Ejecutivo 498 tiene una duración de 60 días.

Esta medida comprende a El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, además de los cantones Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi.