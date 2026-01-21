Cinco migrantes fueron detenidos en Quito y enfrentarán un proceso de deportación

Agentes de Policía ejecutaron el operativo 'Enjambre' en Iñaquito, este 21 de enero de 2026

Cinco migrantes fueron detenidos en el norte de Quito, este miércoles 21 de enero de 2026. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que enfrentarán un proceso de deportación.

"Cinco personas han sido detenidas para hacer el trámite correspondiente de deportación porque no tienen los papeles o documentos que les permiten permanecer aquí en Ecuador", señaló el titular de esa Cartera de Estado.

Estas detenciones ocurrieron durante un operativo ejecutado por Policía Nacional en el sector de Iñaquito. Participaron 160 agentes en la intervención.

En este operativo denominado 'Enjambre' participó el ministro Reimberg y el comandante de Policía, Pablo Dávila, en el centro norte de Quito.

Además, las autoridades recorrieron locales comerciales de la zona para verificar que la Policía estén realizan patrullajes constantes en la zona para evitar el delito de extorsión.