Estas son las cinco provincias en las que se aplicará el toque de queda en noviembre en Ecuador

Cinco provincias de Ecuador tendrán toque de queda del 1 al 10 de noviembre del 2026.

Cinco provincias de la Costa de Ecuador tendrán toque de queda del 1 al 10 de noviembre del 2026, según lo anunció el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El objetivo, dijo el Mandatario, es realizar operativos de seguridad específicos contra grupos delictivos que operan en el país.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó este jueves 15 de octubre del 2026 que la medida se aplicará en las siguientes provincias:

Esmeraldas

Los Ríos

Guayas

Manabí

El Oro

Reimberg no detalló las horas en las que se aplicará la medida, sin embargo, confirmó que se aplicará del 1 al 10 de noviembre y que habrá restricciones en la movilidad y libre tránsito de las personas se desarrollarán operaciones importantes.

“Lo hacemos (el toque de queda) por la seguridad del Ecuador, porque necesitamos operar con la seguridad de que no haya daños colaterales”, mencionó el Ministro en declaraciones a la prensa.