Ataque armado en La Magdalena deja una mujer muerta y un conductor herido

Paramédicos atendieron a un hombre herido tras un ataque armado en el sur de Quito.

Un ataque armado en el sector de La Magdalena, en el sur de Quito, dejó una mujer fallecida y un hombre herido la tarde de este miércoles 14 de octubre de 2026.

Las víctimas se encontraban en un vehículo cuando fueron interceptadas por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta.

Un testigo del hecho violento relató a Teleamazonas que los atacantes se acercaron a la ventana donde estaba la mujer y realizaron aproximadamente siete disparos.

El testigo se encontraba conversando con un vecino en la esquina de las calles General Pintag y Huaynapalcon cuando observó que una motocicleta se acercó al vehículo, estacionado a unos 20 metros de distancia, y sus ocupantes comenzaron a disparar.

Tras la ráfaga de disparos, la mujer quedó sin vida en el interior del auto, mientras que el conductor abrió la puerta y cayó herido sobre la calzada.

Conductor sería una víctima colateral

Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, el hombre, de 41 años, prestaba servicio de transporte de pasajeros mediante una aplicación móvil y trasladaba a la mujer cuando ocurrió el ataque.

Las investigaciones preliminares apuntan a que la pasajera habría sido el objetivo de los sicarios, mientras que el conductor resultó herido de manera colateral.

Según el testigo, el ataque ocurrió a las 16:00 y la ambulancia tardó aproximadamente 20 minutos en llegar. Los paramédicos atendieron al hombre herido sobre la vía. Posteriormente, fue trasladado a una casa de salud.

Al lugar también acudió personal de Medicina Legal para realizar el levantamiento del cadáver. La Policía abrió una investigación para identificar a los responsables de este hecho violento.