Cocaína camuflada en productos de cabello: Dos detenidos en el aeropuerto de Quito

La cocaína fue encontrada camuflada en productos para el cabello.

Dos personas fueron detenidas por intentar presuntamente transportar dos kilos de cocaina a Cuba.

El hecho sucedió en el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito. La droga estaba camuflada en productos para el cuidado del cabello.

Según información de la Policía, las sustancias ilícitas fueron detectadas durante un operativo realizado con un can especializado, que identificó varias bolsas plásticas dentro del equipaje.

Policía investiga a los presuntos culpables

La institución señaló que la droga incautada equivale a 21 023 dosis y tendría un valor estimado de USD 84 074 en el mercado estadounidense.

Los presuntos responsables fueron puestos a orden de las autoirdades competentes para las respectivas investigaciones.