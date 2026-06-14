De acuerdo con las creencias, ¿qué significa vestir la escultura de Rocky Balboa en Filadelfia?

De acuerdo con las creencias, La "maldición de la estatua de Rocky" dicta que cualquier equipo deportivo cuyos hinchas vistan o decoren la famosa escultura de Rocky Balboa en Filadelfia terminará perdiendo su próximo partido.

El mito nació en el entorno de la NFL estadounidense, donde fanáticos rivales solían adornar la estatua para provocar a los Philadelphia Eagles, solo para sufrir derrotas históricas en el estadio.

Equipos como los 49ers, Patriots, Vikings y Giants han caído víctimas de esta superstición tras intervenir el monumento. Muchos hinchas catalogan el hecho como casualidad.

Hinchas de la Tri vistieron a Rocky

El sábado 13 de junio de 2026, para sentir la energía mundialista, la afición ecuatoriana tiñó de amarillo, azul y rojo este icónico punto de la ciudad de Filadelfia.

Para la gente de Filadelfia, Rocky representa el espíritu del "underdog" (el menos favorito que lucha contra la adversidad), por lo que consideran que alterar su monumento es una falta de respeto que el "boxeador" siempre termina castigando en la cancha.