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Toque de queda en Ecuador mayo 2026: Horarios, provincias y excepciones

El presidente Daniel Noboa oficializó el toque de queda en nueve provincias y cuatro cantones a través del Decreto 370.

El toque de queda se aplicará de 23:00 a 05:00.

AFP

Autor

Patricia Armijo

Fecha de publicación

28 abr 2026 - 21:01

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El toque de queda en Ecuador estará vigente del 3 al 18 de mayo de 2026, en horario nocturno, de 23:00 a 05:00.

El presidente Daniel Noboa oficializó la medida a través del Decreto 370, firmado este martes 28 de abril de 2026, una semana después de haberlo anunciado.

Según el Decreto, solo hay dos excepciones en cuanto a la restricción de movilidad en nueve provincias y cuatro cantones.

Estas son:

  • Servicios de salud de la red nacional de salud pública integral y la red privada complementaria
  • Fuerza pública, entidades complementarias de seguridad y servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres.

¿En qué provincias y cantones rige el toque de queda?

Las provincias afectadas son:

  • Guayas
  • Manabí
  • Santa Elena
  • Los Ríos
  • El Oro
  • Pichincha
  • Esmeraldas
  • Santo Domingo de los Tsáchilas
  • Sucumbíos

Además, estará vigente en los cantones:

  • La Maná (Cotopaxi)
  • Las Naves (Bolívar)
  • Echeandía (Bolívar)
  • La Troncal (Cañar)

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