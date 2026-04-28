Toque de queda en Ecuador mayo 2026: Horarios, provincias y excepciones

El toque de queda se aplicará de 23:00 a 05:00.

El toque de queda en Ecuador estará vigente del 3 al 18 de mayo de 2026, en horario nocturno, de 23:00 a 05:00.

El presidente Daniel Noboa oficializó la medida a través del Decreto 370, firmado este martes 28 de abril de 2026, una semana después de haberlo anunciado.

Según el Decreto, solo hay dos excepciones en cuanto a la restricción de movilidad en nueve provincias y cuatro cantones.

Estas son:

Servicios de salud de la red nacional de salud pública integral y la red privada complementaria

de la red nacional de salud integral y la red complementaria Fuerza pública, entidades complementarias de seguridad y servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres.

¿En qué provincias y cantones rige el toque de queda?

Las provincias afectadas son:

Guayas

Manabí

Santa Elena

Los Ríos

El Oro

Pichincha

Esmeraldas

Santo Domingo de los Tsáchilas

Sucumbíos

Además, estará vigente en los cantones: