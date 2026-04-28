Toque de queda en Ecuador mayo 2026: Horarios, provincias y excepciones
El presidente Daniel Noboa oficializó el toque de queda en nueve provincias y cuatro cantones a través del Decreto 370.
El toque de queda se aplicará de 23:00 a 05:00.
AFP
Compartir
Fecha de publicación
28 abr 2026 - 21:01
El toque de queda en Ecuador estará vigente del 3 al 18 de mayo de 2026, en horario nocturno, de 23:00 a 05:00.
El presidente Daniel Noboa oficializó la medida a través del Decreto 370, firmado este martes 28 de abril de 2026, una semana después de haberlo anunciado.
Según el Decreto, solo hay dos excepciones en cuanto a la restricción de movilidad en nueve provincias y cuatro cantones.
Estas son:
- Servicios de salud de la red nacional de salud pública integral y la red privada complementaria
- Fuerza pública, entidades complementarias de seguridad y servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres.
¿En qué provincias y cantones rige el toque de queda?
Las provincias afectadas son:
- Guayas
- Manabí
- Santa Elena
- Los Ríos
- El Oro
- Pichincha
- Esmeraldas
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Sucumbíos
Además, estará vigente en los cantones:
- La Maná (Cotopaxi)
- Las Naves (Bolívar)
- Echeandía (Bolívar)
- La Troncal (Cañar)
Compartir