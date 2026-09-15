Colombia expulsa a alias '07'; cabecilla de 'Los Tiguerones' irá a la cárcel del Encuentro

Colombia expulsó a alias '07', cabecilla principal de 'Los Tiguerones', hacia Guayaquil y será trasladado a la cárcel del Encuentro.

El ciudadano ecuatoriano Guido Fernando Rodríguez Vargas , alias '07' , identificado como cabecilla principal del grupo delictivo 'Los Tiguerones', será expulsado de Colombia y será trasladado a Ecuador.

Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, será trasladado a la cárcel del Encuentro.

La detención de alias '07' se logró en Bogotá, tras operaciones coordinadas entre la Policía Nacional del Ecuador y las autoridades colombianas.

Orden de captura por delincuencia organizada

Rodríguez Vargas registra una boleta de captura vigente por delincuencia organizada.

La misma fue emitida en noviembre de 2023 por la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.

Además, sobre el implicado pesaba una notificación roja de Interpol activa a escala internacional.

El operativo y proceso de judicialización estuvo liderado por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida (DINASED) en coordinación con la Dirección General de Inteligencia (DGI) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Tras su arribo al puerto principal, alias '07' será custodiado por agentes policiales y puesto inmediatamente a disposición de la justicia ecuatoriana para la audiencia correspondiente.