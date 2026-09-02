Comprobantes falsos de transferencias, así operan las estafas en ventas por redes sociales

El personal del Puesto de Mando Operativo que intervino en la recuperación del teléfono celular.

Una venta por redes sociales, un supuesto comprobante de transferencia y un conductor enviado para retirar el producto. Cuando los vendedores revisaron su cuenta, el dinero nunca había ingresado.

El caso ocurrió en Cumbayá, en Quito, este lunes 1 de septiembre de 2026 y terminó con la recuperación de un celular tras la intervención del Puesto de Mando Operativo (PMO) y la Policía Nacional. Pero el mecanismo utilizado no es nuevo.

La Policía ha documentado este año otros casos en los que presuntos estafadores utilizan comprobantes de transferencias falsificados y servicios de transporte para retirar productos, mientras el vendedor cree que el pago ya fue realizado.

La Policía ya identificó un mecanismo similar

El 15 de abril de 2026, la Policía Nacional actuó en un a presunta estafa relacionada con la comercialización de productos agrícolas en Ibarra.

Un hombre llegó a un establecimiento para retirar insumos y aseguró que el pago se realizaría mediante transferencias bancarias. Los propietarios detectaron inconsistencias en las transacciones y alertaron a las autoridades.

La investigación policial determinó que los sospechosos utilizaban comprobantes de transferencia falsificados y contrataban servicios de transporte para retirar la mercadería.

Tres personas fueron aprehendidas y entre los indicios encontrados constaban un comprobante de transferencia, tres teléfonos celulares, un vehículo y parte de los productos.

Este antecedente muestra dos elementos que también aparecen en el caso de Cumbayá, un supuesto pago mediante transferencia y la utilización de un tercero para retirar el producto.

La “falsa transacción” también ha sido investigada por Fiscalía

La Fiscalía General del Estado ha identificado este mecanismo como una modalidad de estafa denominada “falsa transacción”.

En uno de los casos investigados, un procesado seleccionaba productos de alto valor, principalmente en tiendas de artículos electrónicos y joyerías, y aseguraba que pagaría mediante una transferencia electrónica.

Después hacía llegar al vendedor una captura del supuesto pago. Sin embargo, la imagen era falsa y la transacción no se había realizado. Ese caso acumuló 22 denuncias a escala nacional.

La Fiscalía también identifica la compra o intercambio de artículos a través de Internet y redes sociales entre las modalidades recurrentes de estafa registradas en Ecuador.

¿Cómo reconocer una posible estafa?

Los casos documentados por Policía y Fiscalía muestran varias señales que deben encender las alertas.

Una de ellas es que el supuesto comprador presente únicamente una captura o comprobante como prueba de que realizó el pago, sin que el dinero aparezca acreditado en la cuenta del vendedor.

Otra señal es la insistencia para retirar rápidamente la mercadería o enviar a un conductor, servicio de transporte o tercera persona para recogerla. Este mecanismo ya fue identificado expresamente por la Policía en el caso de Ibarra.

También se debe prestar atención cuando el comprador presiona para completar la entrega antes de que el vendedor pueda comprobar la transacción.

El elemento fundamental es que un comprobante no equivale a tener el dinero en la cuenta.

¿Cómo evitar esta estafa?

Antes de entregar un producto, verifica directamente en tu cuenta bancaria que el dinero haya sido acreditado . No confíes únicamente en comprobantes o capturas de pantalla.

¿Qué hacer si ya entregaste el producto?

Denuncia el hecho rápidamente y conserva las conversaciones, números, perfiles y comprobantes , ya que esta información puede ayudar a las autoridades durante la investigación.