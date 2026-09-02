Bodas destino crecen en Ecuador y pueden mover hasta USD 60 000 por evento

Las bodas destino ganan espacio en Ecuador y atraen a parejas nacionales y extranjeras que buscan celebrar su matrimonio.

Casarse frente a un volcán, celebrar en una hacienda de los Andes, recorrer el Centro Histórico de Quito después de la ceremonia o viajar con los invitados hasta Galápagos. Ecuador comienza a mirar a las bodas destino como algo más que una celebración, detrás de cada “sí, acepto” existe una cadena que mueve turismo, alojamiento, gastronomía, fotografía, decoración, transporte y decenas de servicios.

Durante 2025 se registraron más de 50 000 matrimonios en Ecuador y, según estimaciones de los Latin American Wedding & MICE Awards (LAWA), alrededor del 8% corresponde al segmento de bodas destino.

Y cada evento puede representar una importante inyección de dinero.

Según LAWA, una boda destino puede generar entre USD 40 000 y USD 60 000, dependiendo de sus características. El gasto se distribuye entre diferentes proveedores y no contempla necesariamente todo lo que los invitados consumen durante su estadía.

¿Por qué extranjeros quieren casarse en Ecuador?

Mónica Cisneros conoce de cerca este mercado. La ecuatoriana fue reconocida en los Premios LAWA 2025 como Mejor Wedding Planner de Ecuador, después de años dedicada a la organización de matrimonios y eventos.

En entrevista con Teleamazonas.com, Cisneros explicó que cada vez existen parejas que miran al país como el escenario de toda una experiencia y no únicamente como el lugar donde realizar la ceremonia.

Las parejas extranjeras buscan paisajes diferentes, pero también incorporar elementos ecuatorianos a la celebración. La gastronomía, las flores, la arquitectura, las tradiciones y los escenarios naturales forman parte de ese atractivo.

Eso cambia incluso la forma de organizar una boda. Cuando los novios y sus invitados llegan desde otros países, la celebración puede convertirse en varios días de actividades, recorridos y experiencias alrededor del destino escogido.

Hasta USD 690 diarios por visitante

El impacto económico tampoco termina cuando se apagan las luces de la fiesta. De acuerdo con estimaciones del sector recogidas por Quito Turismo, un visitante relacionado con el turismo de romance puede gastar alrededor de USD 690 diarios y permanecer entre cuatro y seis noches.

Leonardo Artigas, director general de LAWA, mediante una entrevista sostiene además que el turismo de romance casi triplica el gasto promedio de un turista corporativo.

Para una boda internacional, las invitaciones pueden enviarse incluso con un año de anticipación. Los asistentes organizan el viaje y, además de participar en la celebración, pueden extender su estadía para conocer el país.

¿Dónde quieren casarse las parejas?

La variedad de escenarios es precisamente una de las principales cartas de Ecuador.

LAWA elaboró en 2026 un listado de los destinos con mayor atractivo para el turismo de romance y reuniones. Galápagos encabeza el ranking, seguido de Baños de Agua Santa y Yasuní-Cuyabeno.

También aparecen Quito, Cuenca, Cotopaxi, Quilotoa, Mindo, las playas de la Costa y las haciendas y espacios rurales de Imbabura.

Quito fue reconocida en los LAWA 2025 por su promoción del turismo de reuniones y romance y fue escogida como sede de la edición 2026 de estos premios.

La meta es mover USD 50 millones al año

El potencial todavía es mayor que el tamaño actual de la industria. La Asociación de Bodas y Eventos Destinos de Ecuador (ABED) ha señalado que el turismo de romance está en desarrollo y que la meta a corto plazo es alcanzar alrededor de USD 50 millones anuales a través de este segmento.

El mercado mundial muestra por qué existe interés en captar una parte de este negocio. Las bodas destino generaron alrededor de USD 36 220 millones en 2024 y para 2025 se proyectaba que alcanzaran USD 47 690 millones, según datos de Research and Markets difundidos por Quito Turismo.

Para Ecuador, competir por esas parejas significa vender mucho más que un lugar para casarse. Significa convertir una boda en un viaje y conseguir que cada invitado también se convierta en turista.