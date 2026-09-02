Más de 113 000 ecuatorianos cambiaron o rectificaron su nombre en los últimos dos años

Conozca cuánto cuesta y cómo cambiar o rectificar su nombre en Ecuador

Más de 113 000 personas en Ecuador han realizado un cambio o rectificación de nombre entre 2024 y agosto de 2026.

Pichincha, Guayas y Manabí concentran el mayor número de trámites registrados este año.

El Registro Civil registra 113 849 cambios y rectificaciones de nombre realizados a escala nacional desde 2024 hasta agosto de 2026.

La cifra incluye tanto modificaciones voluntarias de nombres como correcciones de errores de escritura.

En 2024 se contabilizaron 47 482 cambios de nombre, mientras que en 2025 fueron 40 314 procesos. Durante los primeros ocho meses de 2026, otras 26 053 personas accedieron a este trámite.

Pichincha lidera los cambios de nombre en 2026

Durante 2026, Pichincha ocupa el primer lugar entre las provincias con más solicitudes, con 4 996 rectificaciones o cambios de nombre. Le siguen Guayas, con 4 866, y Manabí, con 2 431.

El cambio de nombre es un procedimiento que permite a una persona mayor de edad modificar, alterar u ordenar sus nombres propios de manera voluntaria.

La rectificación, en cambio, está destinada a corregir errores tipográficos o de escritura en los nombres originales.

¿Cuánto cuesta cambiar o rectificar el nombre?

Para solicitar el cambio de nombre, el costo establecido es de USD 12, mientras que la rectificación de nombre cuesta USD 4.

Para las personas con una discapacidad igual o superior al 30%, el trámite es gratuito.

El procedimiento se realiza en una agencia del Registro Civil a escala nacional. El ciudadano debe presentar su cédula de identidad, entregar el comprobante de pago y completar el formulario correspondiente para iniciar el proceso.

¿Cuánto tarda el Registro Civil en actualizar el nombre?

Una vez realizado el trámite, la entrega del acta registral con los datos actualizados puede tomar hasta ocho días laborables. Sin embargo, el cambio no se refleja automáticamente en todos los sistemas externos.

Por ello, después de modificar sus datos en el Registro Civil, cada persona debe gestionar la actualización de su nueva información en bancos, instituciones educativas, establecimientos de salud y otras entidades donde mantenga registros.

El cambio y la rectificación de nombre están contemplados en la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y su reglamento.