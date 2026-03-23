Concejal de Vinces detenido por importar tráfico de medicinas contra el cáncer

Seis personas fueron detenidas durante un operativo en Vinces, provincia de Los Ríos, por tráfico de medicinas.

Miguel Mosquera Martínez, concejal del cantón Vinces, provincia de Los Ríos, fue detenido por presuntamente importar medicamentos contra el cáncer de laboratorios clandestinos y venderlos en Ecuador. La noticia la confirmó el ministro del Interior, John Reimberg, la mañana de este lunes 23 de marzo del 2026.

La detención ocurrió en medio del operativo Ágata durante el toque de queda vigente en Ecuador. En total son seis detenidos, entre ellos el concejal Mosquera, algunos miembros de su familia y un médico.

Según Reimberg, todos formaban parte de estructura delictiva que importaba medicina desde laboratorios clandestinos de Colombia, Turquía, Blangladesh, entre otros, y la vendían en el país.

Los fármacos costaban en el mercado aproximadamente 6 000 u 8 000 dólares por caja. Sin embargo, el concejal y su círculo la ofertaba por 3 000 dólares. Se conoce que esta estructura se benefició con aproximadamente un millón de dólares, indicó el Ministro.

La estructura estaba presuntamente liderada por el concejal del cantón Vinces y operaba junto a familiares. Ellos utilizaban documentación irregular para adquirir el medicamento y lo vendían mediante redes sociales y servicios de mensajería.

Estas actividades representaban un grave riesgo para la salud pública, al tratarse de productos sin registro sanitario, y habrían generado un perjuicio económico al Estado cercano a USD 1 millón, además de un presunto incremento patrimonial injustificado de USD 500 mil.