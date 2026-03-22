Prisión preventiva para tres personas por el intento de secuestro de un hombre en Quito

Tres personas son procesadas por el intento de secuestro de un hombre en Quito.

Un juez dictó prisión preventiva contra tres personas procesadas por su presunta participación en un intento de secuestro ocurrido en el norte de Quito.

La medida fue dispuesta este domingo 22 de marzo de 2026 tras la formulación de cargos presentada por la Fiscalía, que investiga el caso como un delito de secuestro en grado de tentativa.

Los procesados son Sherly P., Alexis A. y Joel L. El hecho se registró la tarde del sábado 21 de marzo de 2026, en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y Suiza.

Según información policial, dos hombres vestidos con prendas similares a las de agentes intentaron forzar a una persona a subir a un vehículo.

De acuerdo con el comandante de la Policía Nacional del Ecuador en la Zona 9, Patricio Almendáriz, los sospechosos utilizaban chompas de color café parecidas a las de uso policial.

La rápida reacción de personas que se encontraban en el sector permitió alertar a las autoridades e impedir que el secuestro se concrete.

La víctima habría sido esposada y subida al vehículo, pero logró escapar y fue localizada a pocos metros del lugar por los uniformados.

Según las primeras indagaciones, el hecho estaría vinculado a una deuda económica relacionada con apuestas.

La víctima habría señalado que mantenía una obligación de miles de dólares con los implicados. Tras el operativo, la Policía detuvo a tres personas y retuvo un vehículo y una motocicleta que presuntamente iban a ser utilizados para cometer el delito.