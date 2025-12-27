Confuso incidente en Quevedo entre policías y militares en el que se fugó un detenido

Un confuso incidente se registró en la parroquia San Camilo, en Quevedo, Los Ríos, el viernes 26 de diciembre del 2025. Un grupo de soldados fue acusado de robar unas joyas, tras un operativo en el que se detuvo a un ciudadano identificado como Juan David S. L.

La fuga se dio ante la mirada de varios policías y militares, quienes intentaban resolver el supuesto robo de joyas. Según el reporte preliminar, el grupo de militares ejecutó un allanamiento en una vivienda. Tras la inspección, los propietarios denunciaron que los uniformados supuestamente habían robado USD 7 000 dólares en joyas, 1 200 dólares en efectivo, perfumes y cremas.

Los supuestos objetos sustraídos estaban en la cabina de la camioneta, mientras que, en el balde, estaba retenido Juan David S. L. Las autoridades no han precisado si el sospechoso fue capturado dentro de la vivienda donde se realizó el allanamiento.

La discusión entre los presuntos afectados y los militares llamó la atención de decenas de personas que rodearon la camioneta y grabaron la escena. Adicionalmente, llegaron policías para sumarse al procedimiento, que inició en horas de la tarde y se extendió hasta la noche.

Los policías tuvieron que registrar a los seis militares acusados e inspeccionaron la camioneta. De acuerdo a información policial preliminar, en el vehículo no había "ningún objeto relacionado a lo descrito por la denunciante".

Mientras la multitud reclamaba por los objetos supuestamente robados, el hombre retenido se paró del balde y huyó. Los uniformados ni siquiera intentaron recapturarlo, según consta en videos difundidos en redes sociales.

Desde el Grupo de Fuerzas Especiales 26 Cenepa defendió el accionar de los militares. También se argumentó que “existe una denuncia formal por el delito de asesinato en contra de Juan David D., personal de inteligencia militar dio con el paradero de mencionado sujeto y logró su aprehensión”.