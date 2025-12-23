José Antonio Kast, presidente electo de Chile, arriba al Palacio de Carondelet en Quito

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, arriba al Palacio de Carondelet, en Quito.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realiza una visita a Ecuador este martes 23 de diciembre del 2025. Está previsto que durante su estancia mantenga una reunión con el presidente Daniel Noboa y sus ministros de Estado.

Kast llegó al Palacio de Carondelet a las 11:00 y fue recibido con honores por parte de la casa Militar. Allí mantendrá una reunión bilateral con el presidente Daniel Noboa, que se prevé durará una hora.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, indicó que en la cita se abordarán temas relacionados a migración irregular, comercio e inversiones.

Al finalizar la reunión, entre las 12:30 y las 13:30, se prevé que haya un almuerzo en el Palacio. A la cita acudirán los ministros de Estado de Ecuador.

Media hora después, a las 14:00, Kast se reunirá con un grupo de empresarios en el Swissôtel, al norte de la capital. La visita culminará con una rueda de prensa a las 15:30.

El día de su victoria electoral, el pasado 14 de diciembre, Noboa llamó a Kast para felicitarlo y allí se concretó la reunión, informó la canciller Gabriela Sommerfeld, en entrevista con Teleamazonas.

Noboa fue de los primeros en felicitar al ultraderechista y en su mensaje en la red social X afirmó que "se abre una nueva etapa para Chile y para la región".

Este es el segundo viaje internacional de Kast desde su victoria en las urnas, en una clara señal de acercamiento a sus aliados en la región.