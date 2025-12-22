´Pasa la Navidad en casa'; Estados Unidos triplica el bono por autodeportaciones

Un video promocional del ICE muestra a un agente de migración vestido de Papá Noel.

"Pasa la Navidad en casa con tus seres queridos", dice un video promocional del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) difundido este lunes 22 de diciembre de 2025.

A través de un corto clip, en el que un agente de migración aparece vestido de Papá Noel, el gobierno estadounidense busca promover la autodeportación.

Las personas que se autodeporten utilizando la aplicación CBP Home podrán recibir un bono de 3 000 dólares, indicó ICE. Esta "oferta" estará disponible hasta el 31 de diciembre.

A su vez la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, añadió que el gobierno comprará los boletos de quienes deseen regresar a su país para las fiestas.

Este dinero solo podrá ser pagado a migrantes que no hayan sido detenidos antes por agentes de migración y aquellos que están detenidos pero no registran cargos penales en su contra.

Noem advirtió a quienes no salgan voluntariamente del país que serán interceptados, detenidos, deportados y nunca tendrán la oportunidad de volver a territorio estadounidense.

"Los inmigrantes ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y no regresarán", dijo Noem en exlcusiva a Fox News.