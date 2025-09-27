Conmoción en Ecuador por el asesinato del cantante Magnus R Troy en el norte de Quito

Magnus R Troy fue asesinado con múltiples disparos en el sector de La Bota.

Emilio Riker Valencia Ramírez, conocido en el mundo artístico como 'Magnus R Troy', fue asesinado en el norte de Quito la madrugada del sábado 27 de septiembre del 2025. Era considerado como uno de los cantantes más relevantes del dancehall en Ecuador.

De acuerdo a información preliminar, el esmeraldeño de 25 años, que se encontraba con un grupo de amigos, fue interceptado en un parqueadero de un centro de diversión por armados.

Llevaron al cantante y a sus acompañante con rumbo desconocido. En horas de la madrugada se confirmó que fue asesinado. El hecho ocurrió en el sector de La Bota, en el norte de la capital.

Personal de emergencia se desplegó en el lugar tras recibir una alerta del ECU 911. En el lugar encontraron a Magnus R Troy tendido en el suelo.

También, otro de sus acompañentes tenía múltiples heridas en la cabeza y fue trasladado de urgencia a una casa de salud.

Jombriel se despide de Magnus R Troy

Su muerte fue confirmada en redes sociales por figuras vinculadas a la música ecuatoriana. Jombriel reaccionó en Instagram, donde publicó dos historia. Una con un corazón roto y la letra 'R' y otra donde deja un mensaje con una fotografía.

Jombriel despide a Magnus R Troy Redes Sociales

También, DJ Lalo (Lalo Bantón) ssentido mostró muy afectado por su muerte y compartió varios mensajes en las historias de Instagram.

"Íbamos a recorrer el mundo entero con nuestra música", señaló Lalo Bantón afectado, mientras recordaba su gran crecimiento en el mundo artístico y su experiencia en Galápagos.