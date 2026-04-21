¡Renata imparable! La líder que rozó la gloria antes de caer ante "El Tanque"

El capítulo de este martes 21 de abril de 2026 arrancó con la energía de Víctor Aráuz, quien dio la bienvenida a Renata Salem como la líder de la jornada. Antes de entrar en materia, la chica de En Corto hizo gala de su versatilidad con una divertida improvisación actoral que rompió el hielo y preparó el terreno para la noche.

En el primer duelo, bajo la dinámica de "Mira y acierta", Renata seleccionó a Douglas Salvador como su primer oponente. Aunque ambos mantuvieron un ritmo impecable, el nombre del expresidente Osvaldo Hurtado fue el obstáculo que Douglas no pudo superar, marcando así la primera victoria para la líder.

Heidy Tamayo entró a escena para disputar el "Duelo Clásico". Heidy dio una batalla intensa avanzando paso a paso, hasta que el tenis histórico se interpuso en su camino: al no recordar el Grand Slam que Andrés Gómez ganó en 1990, quedó fuera de la competencia. Renata, aun perdiendo una vida en el proceso, se mantuvo en pie y logró sumar sus primeros 50 dólares al elegir la huella blanca.

El siguiente turno fue para Michael Steven, quien, pese a sus nervios, luchó en el tablero hasta encontrarse con el universo de Mafalda; no pudo completar el nombre de "Libertad" y cayó ante la líder. En este punto, la suerte le sonrió a Renata con un doble premio: sumó 150 dólares más y logró descartar el riesgo del "dividido para 2".

La competencia continuó con Vanesa, quien contó con la ayuda de Kokoroko para el juego "A la voz del gallo". Nuevamente, Renata tomó la ventaja, avanzó con seguridad y sumó otros 25 dólares a través de la huella. El ambiente se tornó nostálgico con la llegada de Jaime Enrique Aymara, quien compartió anécdotas de su trayectoria en televisión antes de enfrentarse en "Una tú, una yo". En la categoría de personajes públicos, ambos participantes tuvieron que agotar todas las pistas hasta revelar el nombre de Anabella Azín. Tras este quinto duelo, Renata no solo acumuló una nueva vida, sumando dos en total, sino que también sacó la huella de 500 dólares, elevando su acumulado a 726 dólares.

Con Renata fuera, "El Tanque" asumió el liderazgo con 726 dólares acumulados y 30 segundos para el duelo final. Su última oponente fue Jacqui en la dinámica de "Tres sin cambiar", un reto de fechas donde Eduardo demostró su precisión, elevando el pozo a 751 dólares. En la gran final, enfrentándose a las 10 preguntas definitivas, Eduardo Hurtado estuvo a tan solo dos aciertos de la gloria total. Las palabras "Chamo" y "Barrial" fueron las únicas que no pudo completar, quedando a un paso de una victoria histórica en una noche que mantuvo a todos en vilo.