Mell Reasco se reúne con Trump y pone a Ecuador en el mapa del tenis

Mell Reascos estuvo en encuentro con el expresidente de Estados Unidos

La tenista ecuatoriana Mell Reasco protagonizó un momento llamativo durante su paso por Estados Unidos al reunirse con Donald Trump.

El encuentro refleja el nivel de proyección que ha alcanzado la deportista en el escenario internacional.

Un encuentro que marca su proyección

La reunión se dio en medio de su crecimiento en el circuito, donde ha venido sumando experiencia y visibilidad. Este tipo de espacios no solo elevan su perfil, sino que también posicionan a Ecuador dentro del tenis femenino.

Además, evidencia cómo su carrera empieza a cruzarse con figuras influyentes fuera del ámbito deportivo.

¿Quién es Mell Reasco?

Mell Elizabeth Reasco González nació en Esmeraldas y es considerada actualmente una de las principales figuras del tenis femenino ecuatoriano. Es hija del exfutbolista Néicer Reasco, pero decidió construir su camino en otro deporte.

Desde joven destacó en el circuito juvenil, donde llegó a ubicarse entre las mejores del mundo en su categoría.

Resultados que respaldan su carrera

En los últimos años ha tenido participaciones destacadas, como en la Copa Banco Guayaquil, donde avanzó en singles y brilló en dobles.

Estos logros consolidan su crecimiento y la proyectan como una de las deportistas ecuatorianas con mayor futuro en el ámbito internacional.