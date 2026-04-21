¿'La Flaca' Guerrero se quedará a vivir en Ecuador?; esto se sabe sobre sus planes

María Teresa Guerrero reveló que pese a tener un estudio limpio sobre el cáncer, su batalla sigue.

La deportista ecuatoriana María Teresa Guerrero, conocida como ‘La Flaca’, se pronunció sobre los recientes rumores que apuntaban a un supuesto regreso definitivo a Ecuador, luego de varios años de residencia en Estados Unidos.

Las especulaciones surgieron en redes sociales, donde se difundió la versión de que la comunicadora planeaba radicarse nuevamente en el país.

Sin embargo, en una entrevista con Revista Hogar, Guerrero desmintió esta información y aclaró que aún no contempla volver a vivir en Ecuador.

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Además, mencionó la posibilidad de establecerse en Cuenca durante su etapa de jubilación. Mientras tanto permanecerá viviendo en Estados Unidos.

Más allá de su lugar de residencia, Guerrero atraviesa una etapa significativa en su vida personal. Hace un año fue diagnosticada con cáncer de ovarios, una enfermedad que marcó profundamente su rutina y prioridades.

Aunque sus últimos exámenes no evidencian presencia del cáncer, ella aseguró que la batalla continúa y que mantiene un tratamiento preventivo.

Este proceso ha traído cambios importantes en su estilo de vida. “Aprendí a disfrutar la nada”, confesó. Además, dijo que cambió carreras como el Ironman por caminatas de 5 kilómetros y prioriza dormir 8 horas.

También reflexionó sobre esta nueva etapa. Dijo que el deporte fue clave para fortalecer su sistema inmunológico y enfrentar el tratamiento contra el cáncer con una actitud positiva.