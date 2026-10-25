Crimen en Pasaje: hallan la cabeza de una adolescente de 16 años junto a un panfleto con amenazas

La Policía Nacional investiga el asesinato y busca el resto del cuerpo

El hallazgo de los restos de Leslibeth Anahí García Farías, de 16 años, movilizó a la Policía Nacional en el cantón Pasaje, provincia de El Oro.

Cerca de las 07:00 del sábado 24 de octubre, la cabeza de la adolescente fue encontrada dentro de una funda en los exteriores del coliseo César Fadul.

Los agentes iniciaron las investigaciones para esclarecer este crimen.

Un panfleto con amenazas

Según el reporte policial, en el lugar también se encontró un panfleto con amenazas dirigidas a personas señaladas de proporcionar información a grupos delictivos rivales.

Los investigadores analizan este elemento para determinar si tiene relación con el asesinato de la adolescente y establecer quiénes estarían detrás del hecho.

La Policía informó que la menor no registraba antecedentes penales. Además, se conoció que estudiaba en la Unidad Educativa Técnico Pasaje.

Las autoridades no han informado públicamente sobre posibles amenazas previas contra la adolescente ni han establecido un motivo confirmado para el crimen.

La Policía busca el cuerpo de la adolescente

Hasta este domingo 25 de octubre, los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y de Criminalística no habían localizado el resto del cuerpo.

Tampoco se habían precisado las circunstancias exactas del asesinato ni el lugar donde se habría cometido.

Las unidades especializadas realizaron el levantamiento de indicios en la escena y recopilaron muestras biológicas que podrían aportar información a la investigación.

Los peritos también deben analizar los elementos encontrados junto a los restos para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.