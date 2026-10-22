Cuatro personas murieron durante un amotinamiento en la cárcel de Cotopaxi 

Un motín se registró en la cárcel de Cotopaxi, este jueves 22 de octubre de 2026.

Un amotinamiento registrado este jueves 22 de octubre de 2026 en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.° 1 dejó cuatro personas privadas de libertad (PPL) fallecidas, según confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai).

El incidente activó los protocolos de seguridad en el centro penitenciario, mientras el Bloque de Seguridad ejecutó las acciones operativas para recuperar y mantener el control de las instalaciones.

Las autoridades informaron que los presuntos vinculados con el amotinamiento ya fueron identificados y serán trasladados a la cárcel del Encuentro.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informa: https://t.co/c2wKMcQrRP — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) October 23, 2026

Personal de Criminalística realizan los procedimientos para el levantamiento de cadáveres en las diferentes etapas de la cárcel de Cotopaxi.

"Cabe mencionar que el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi al momento se encuentra controlado por parte de la Brigada de Fuerzas Especiales N°9 'PATRIA'".

Otro motín se registró en El Inca

Este jueves 22 de octubre se produjo un segundo amotinamiento, esta vez en el Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha N.° 1, conocido como cárcel El Inca, en Quito.

En este centro también se confirmó la muerte de cuatro personas privadas de libertad. Además, 10 personas resultaron heridas y reciben atención médica.

Con ambos hechos, la cifra asciende a ocho personas privadas de libertad fallecidas durante los dos amotinamientos registrados este jueves en centros penitenciarios del país.

"El Bloque de Seguridad mantiene activos los protocolos de seguridad y ejecuta las acciones operativas correspondientes, con el objetivo de mantener el orden y la seguridad en los centros penitenciarios afectados", señaló el Snai.

Los amotinamientos se produjeron el mismo día en que fue detenida Luisa González, excandidata presidencial y dirigente de la Revolución Ciudadana (RC5).

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo: "Hoy, justo el día en que fue detenida Luisa González, de la RC5, se registran dos amotinamientos en cárceles del país, con fallecidos. ¿Casualidad? Cada quien saque sus conclusiones".

“Lo que sí está claro es que en Ecuador no vamos a permitir que el crimen organizado ni sus aliados políticos desafíen al Estado”, añadió.