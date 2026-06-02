Esto se sabe de los ocho jóvenes desaparecidos en Milagro

Imagen de uno de los ingresos a Milagro, provincia del Guayas.

Kerly Almeida busca desesperadamente a su esposo, a su cuñado y su tío, tres de los ocho jóvenes desaparecidos en Milagro, provincia del Guayas, el 31 de mayo de 2026.

En declaraciones a Teleamazonas, relató que su última comunicación fue con su tío, Ariel Ponce, ese día a las 18H00. Le pareció extraño que su familiar le enviara mensajes de texto cuando usualmente mandaba audios.

Esa fue la alerta para comenzar la búsqueda de sus parientes, quienes junto con otros cinco jóvenes viajaron desde el sector de la T de Daule, cerca de Salitre.

¿Qué se sabe del extravío?

Anthony Martínez, de 23 años, compró una motocicleta , pero parte del trámite estaba pendiente. Recibió una llamada para retirar unos documentos en Milagro.

, pero parte del trámite estaba pendiente. Junto con siete acompañantes, emprendió el viaje, de 65 kilómetros, a bordo de cuatro motocicletas.

Cámaras de seguridad muestran que cuatro de ellos ingresaron a un local de motocicletas a las 13H00 del domingo . Minutos después, salen del establecimiento y es la última vez que fueron vistos.

. Minutos después, salen del establecimiento y es la última vez que fueron vistos. La Policía investiga a hombres armados, presuntamente de Los Águilas, quienes los habrían interceptado al ingreso de Milagro.

Ninguno de los desasparecidos registra antecedentes penales.

La mayoría se dedica a la agricultura, otros trabajan en un taller mecánico de la zona y otros dos cursan la secundaria.

Sus familiares denunciaron formalmente su desaparición ante la Fiscalía, que investiga el hecho.