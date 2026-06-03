Ocho cuerpos hallados en la vía Babahoyo - Juján son trasladados a Guayaquil

En el sector conocido como "Las Cañitas" en el km. 12 via Jujan- Babahoyo, fueron encontrados 8 cuerpos metidos en sacas de arroz.

Los ocho cuerpos hallados en la vía Babahoyo - Jujan la mañana de este miércoles 3 de junio de 2026 serán trasladados a la morgue de Guayaquil, debido a una falta de peritos en la morgues de Babahoyo y de Milagro.

Los familiares de los jóvenes que desaparecieron el pasado 31 de mayo, cuando viajaban hacia Milagro para retirar los documentos de una motocicleta, permanecen en la morgue de Guayaquil a la espera de que se confirme la identidad de los cuerpos.

El macabro hallazgo ocurrió en horas de la mañana, a la altura del recinto Las Cañitas. Los cuerpos fueron encontrados a un costado de la vía, metidos en sacos de arroz.

Personal de Criminalística y Medicina Legal acudió al lugar para realizar el levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados inicialmente a la morgue de Babahoyo, en donde se informó que no había médicos forenses.

Luego, los llevaron hacia el cantón Milagro, pero el panorama fue similar, por lo que las autoridades los llevaron al Centro de Medicina Forense de Guayaquil, para realizarles la autopsia y determinar sus identidades.