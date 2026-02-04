Así es el nuevo plan de seguridad de Daniel Noboa en Ecuador; ¿diferencias con el Plan Fenix?

Bloque de seguridad ejecutó operativos de manera conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas

El presidente Daniel Noboa presentó su plan de seguridad 2026 para reforzar la seguridad en el Ecuador. El plan incluye una inversión de 180 millones de dólares en 11 "proyectos estratégicos" y se enfoca en sistemas de alta tecnología.

El lunes 26 de enero, con un video con el Presidente como protagonista se presentó el nuevo plan de seguridad del Ecuador.

Uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es el fortalecimiento operativo de las fuerzas del orden.

Aquí se prevé la adquisición de siete helicópteros bimotor, un buque logístico multipropósitos, sistemas de radar 3D, drones y escáneres para el control fronterizo.

Uso de alta tecnología

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el plan se fortalece "con la implementación de tecnología sin precedentes".

En el ámbito civil y penitenciario, el plan contempla la implementación de sistemas de identificación científica como IBIS y AFIS para el rastreo de armas y municiones.

También, se fortalecerá el control migratorio con sistemas de información anticipada de pasajeros para detectar riesgos antes de su ingreso al territorio nacional.

A esto se suma una inversión de 50 millones de dólares para renovar la tecnología y capacidad de respuesta del sistema de emergencia ECU 911.

Ojo a la ruta del dinero

A través de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE), el Ejecutivo busca asfixiar financieramente a los grupos de delincuencia organizada.

En el video, Daniel Noboa enfatizó en que "no se trata de esfuerzos aislados, sino de acciones conjuntas para combatir las problemáticas enquistadas en Ecuador desde administraciones anteriores".

Gracias a la cooperación internacional, se han logrado identificar flujos de dinero ilegal que financiaban tanto a estructuras criminales como a figuras de la corrupción política.

¿Y el Plan Fenix?

En enero del 2024, el gobierno de Daneil Noboa, anunciaba el 'Plan Fénix' con el que prometía erradicar la inseguridad en Ecuador.

Al estilo de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, Noboa ordenó el despliegue de militares en las calles que detuvo a casi 2 000 personas en solo una semana.

Este plan también incluyó el anuncio de la construcción de dos megacárceles. Solo una fue construida.

La ministra de Gobierno e Interior de aquel entonces Mónica Palencia, resaltaba que el Plan Fénix colocaba a la cooperación internacional y el apoyo de los países hermanos como eje fundamental.

Palencia anunciaba un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos por $200 millones de dólares. Además, la cooperación de la Unión Europea y Gran Bretaña, específicamente en capacitación e inteligencia.

El Plan Fenix basó su estrategia en los controles del Bloque de Seguridad, que se ejecutaron en forma conjunta entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

A la fecha, el Bloque de Seguridad continúa ejecutando operativos contra los grupos delincuenciales.