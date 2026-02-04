Exjuez Carlos Serrano no acudió al llamado en el segundo día de juicio contra Mario Godoy

La exvocal del Consejo de la Judicatura Solanda Goyes y el jurista Ramiro García fueron los únicos que acudieron a la Comisión de Fiscalización en el segundo día de juicio político contra Mario Godoy.

El juez anticorrupción Carlos Serrano, testigo clave convocado por el correísmo, no acudió a la Comisión. La asambleísta Viviana Veloz, proponente del juicio, pidió al presidente de la Comisión que fije un nuevo día para su comparecencia vía telemática por razones de seguridad.

El expresidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, tampoco acudió al llamado.

Solanda Goyes habla de estructura irregular

La exvocal Solanda Goyes, presentó su testimonio, y sostuvo que el presidente de la Judicatura, "Mario Godoy constituyó una estructura, un entramado de relaciones de personas que estaban actuando al margen de la ley".

Goyes sostuvo que en el país se están naturalizando hechos inaceptables para el funcionamiento democrático del Estado, como el llamado de funcionarios de la Judicatura a jueces para dar directrices.

Cuestionó la actuación de la Comisión de Fiscalización en el trámite de juicio político a Mario Godoy a la que tildó de "parcializada".

Godoy rechazó las acusaciones

La víspera Mario Godoy rechazó las acusaciones en su contra y las tildó de "falacia general que tenga vínculos con el narcotráfico".

Sobre las pruebas presentadas dijo que lo que se ha hecho en el juicio es "demostrar conjeturas y que el 50% son basándose en hechos noticiosos".

Desde el 2 de febrero comenzó la etapas de pruebas dentro del juicio político en la Comisión de Fiscalización.

Según el cronograma la sustanciación concluirá el 15 de febrero.