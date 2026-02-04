Joven, que estaba desaparecido, fue hallado enterrado en un hostería en Sangolquí

La víctima fue hallada enterrrada en el jardín posterior de una hostería en Sangolquí.

Un joven, reportado como desaparecido, fue hallado sin vida en una hostería en Sangolquí, el pasado 2 de febrero de 2026. La víctima fue identificada como Bryan G., un venezolano de 22 años.

Según la Policía Nacional, él fue encontrado enterrado en los jardines de una hostería, luego de que su familia siguiera las pistas dejadas por la última señal de su celular.

La denuncia por desaparición fue presentada por un familiar, quien indicó que el joven había sido visto por última vez el pasado 31 de enero en Sangolquí y desde entonces se desconocía su paradero.

Como no volvió a comunicarse, la madre del joven decidió rastrear el celular de su hijo. Esa búsqueda la condujo hasta una hostería en Sangolquí.

La mujer acudió al establecimiento acompañada de otro de sus hijos. Según su testimonio, uno de los cuidadores permitió el ingreso, pero se negó a proporcionar información y posteriormente abandonó el lugar de forma inusual, lo que incrementó las sospechas de la familia.

Durante una revisión del sitio, los familiares identificaron una motocicleta y la reconocieron como propiedad del joven desaparecido.

Entonces, solicitaron apoyo de la Policía Nacional a través del ECU 911. Mientras esperaban la llegada de los agentes, el hermano de la víctima continuó revisando los alrededores de la hostería.

En la parte posterior del inmueble, halló un sillón colocado sobre un área de tierra y lodo recientemente removidos. Al retirar el mueble y escarbar el terreno, el joven encontró restos humanos. Los familiares reconocieron que se trataba de Bryan G.

La Policía y agentes especializados realizaron el levantamiento del cuerpo y recopilaron evidencias para las investigaciones. Dos personas extranjeras, que se encontraban en la hostería, fueron detenidas.