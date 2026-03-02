Daniel Noboa se reúne con el Comando Sur de Estados Unidos por operaciones en conjunto

El presidente Daniel Noboa saluda a Francis L. Donovan, titular del Comando Sur de los Estados Unidos el 2 de marzo de 2026.

El presidente Daniel Noboa junto al ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Delgado, mantuvieron una reunión este lunes 2 de marzo del 2026.

En esta cita se trataron temas para el fortalecimiento de la defensa nacional mediante coordinación directa con autoridades militares de los Estados Unidos. Además de la consolidación de acciones conjuntas en materia de seguridad.

En estas acciones de coordinación estuvo presente, Francis L. Donovan, titular del Comando Sur de los Estados Unidos, y con el Contralmirante Mark A. Schafer, comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur. Ambos representantes reafirmaron el compromiso de cooperación internacional para fortalecer la seguridad de Ecuador.

“El trabajo coordinado con aliados estratégicos fortalece la defensa y la seguridad del Ecuador”, publicó el Ministerio de Defensa en un mensaje en redes sociales.

Noboa, luego de la reunión con Donovan y Schafer, publicó en la red social X que uno de los países participantes en las operaciones en conjunto será Estados Unidos. "Atacaremos las zonas de minería ilegal y de narcotráfico y acabaremos completamente con todos aquellos que prefieren la anarquía y quieren un estado fallido a un país de paz", señaló el Presidente en su publicación.