Daniel Noboa anuncia toque de queda en cuatro provincias de Ecuador en marzo

El presidente Daniel Noboa anuncia toque de queda en cuatro provincias de Ecuador desde las 23:00 del 15 de marzo. Así lo dijo este lunes 2 de marzo de 2026 en el evento conmemorativo por el Día de la Policía Nacional.

Las provincias con toque de queda son: Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. Esta medida regirá hasta la media noche del 30 de marzo, anunció el Primer Mandatario.

El toque de queda es parte de la segunda fase del combate al crimen organizado, adelantó Noboa en su breve discurso.

Asimismo, adelantó que durante marzo se llevarán a cabo operaciones militares y policiales con participación de países aliados de la región, pero no dio más detalles.

"Seguiremos luchando contra el crimen organizado, contra la minería ilegal, seguiremos luchando contra la gente que aterroriza a nuestros barrios, a nuestra gente, a nuestras familias", dijo el Presidente.

De acuerdo con Noboa, "hoy libramos una guerra interna contra un enemigo que utiliza la violencia como moneda de cambio y que no duda en destruir".

El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que el toque de queda se aplicará desde las 23:00 hasta las 05:00.