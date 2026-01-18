Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Seguridad

¿Quién era Darío Vera, dirigente de Revolución Ciudadana, asesinado en Esmeraldas?

Darío Vera era vocal de la Junta Parroquial de Tonchigüe, en Esmeraldas, y director de la Revolución Ciudadana en esa localidad.

El dirigente de la RC fue asesinado en Esmeraldas

Tomado de redes sociales

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

18 ene 2026 - 07:16

Unirse a Whatsapp

Dolor y conmoción en la comunidad de Tonchigüe, en Esmeraldas. El asesinato de  Darío Vera, reconocido líder comunitario, golpeó a esta zona de la provincia Verde. Era vocal de la Junta Parroquial de Tonchigüe y director de la Revolución Ciudadana en esa localidad. 

En la convención del movimiento político que se realiza en Manta hubo un homenaje especial a la memoria de Vera. Él fue asesinado durante un ataque armado registrado en la parroquia Same, cantón Atacames, el viernes y su fallecimiento se confirmó el sábado 17 de enero. Tenía previsto asistir a la convención, pero su muerte golpeó a la delegación de esa parroquia. 

El trabajo de Vera en la Junta Parroquial lo convirtió en un referente comunitario. Familiares y amigos lloran su partida en un hecho que está en investigación. Vera marcó la vida política y social de Tonchigüe.

Medios de comunicación y organizaciones locales también expresaron su dolor y solidaridad con los familiares, amigos y compañeros del dirigente. “Su legado y sus palabras perseverarán siempre en nuestro Tonchigüe”, señalaron en mensajes de despedida.

Este nuevo hecho de sicariato se suma a la creciente preocupación por la violencia que afecta al cantón Atacames y a varias parroquias de la provincia de Esmeraldas.

Te puede interesar