¿Quién era Darío Vera, dirigente de Revolución Ciudadana, asesinado en Esmeraldas?

Darío Vera era vocal de la Junta Parroquial de Tonchigüe, en Esmeraldas, y director de la Revolución Ciudadana en esa localidad.
18 ene 2026 - 07:16
Dolor y conmoción en la comunidad de Tonchigüe, en Esmeraldas. El asesinato de Darío Vera, reconocido líder comunitario, golpeó a esta zona de la provincia Verde. Era vocal de la Junta Parroquial de Tonchigüe y director de la Revolución Ciudadana en esa localidad.
En la convención del movimiento político que se realiza en Manta hubo un homenaje especial a la memoria de Vera. Él fue asesinado durante un ataque armado registrado en la parroquia Same, cantón Atacames, el viernes y su fallecimiento se confirmó el sábado 17 de enero. Tenía previsto asistir a la convención, pero su muerte golpeó a la delegación de esa parroquia.
El trabajo de Vera en la Junta Parroquial lo convirtió en un referente comunitario. Familiares y amigos lloran su partida en un hecho que está en investigación. Vera marcó la vida política y social de Tonchigüe.
Medios de comunicación y organizaciones locales también expresaron su dolor y solidaridad con los familiares, amigos y compañeros del dirigente. “Su legado y sus palabras perseverarán siempre en nuestro Tonchigüe”, señalaron en mensajes de despedida.
Este nuevo hecho de sicariato se suma a la creciente preocupación por la violencia que afecta al cantón Atacames y a varias parroquias de la provincia de Esmeraldas.
