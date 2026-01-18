¿Quién era Darío Vera, dirigente de Revolución Ciudadana, asesinado en Esmeraldas?

Dolor y conmoción en la comunidad de Tonchigüe, en Esmeraldas. El asesinato de Darío Vera, reconocido líder comunitario, golpeó a esta zona de la provincia Verde. Era vocal de la Junta Parroquial de Tonchigüe y director de la Revolución Ciudadana en esa localidad.

En la convención del movimiento político que se realiza en Manta hubo un homenaje especial a la memoria de Vera. Él fue asesinado durante un ataque armado registrado en la parroquia Same, cantón Atacames, el viernes y su fallecimiento se confirmó el sábado 17 de enero. Tenía previsto asistir a la convención, pero su muerte golpeó a la delegación de esa parroquia.

El trabajo de Vera en la Junta Parroquial lo convirtió en un referente comunitario. Familiares y amigos lloran su partida en un hecho que está en investigación. Vera marcó la vida política y social de Tonchigüe.

Medios de comunicación y organizaciones locales también expresaron su dolor y solidaridad con los familiares, amigos y compañeros del dirigente. “Su legado y sus palabras perseverarán siempre en nuestro Tonchigüe”, señalaron en mensajes de despedida.

Este nuevo hecho de sicariato se suma a la creciente preocupación por la violencia que afecta al cantón Atacames y a varias parroquias de la provincia de Esmeraldas.