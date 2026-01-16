Intendencia de Manabí retira permiso para Convención de RC en Manta; el movimiento se pronunció

La convención estaba previsto que se realice en el Complejo Tohallí, en Manta

La Intendencia de Policía de Manabí retiró los permisos para que se realice la convención del Movimiento Político Revolución Ciudadana que estaba prevista para el sábado 17 y domingo 18 de enero del 2026.

La actual presidenta del movimiento, Luisa González, indicó que se trata de una "persecución política" por parte del Gobierno. El evento se iba a realizar en el Coliseo Lorgio Pinargoti, en el Complejo Tohallí, en la ciudad de Manta.

"No vamos a permitir que nos roben nuestro derecho a la lucha democrática. Esto ni nos atemoriza, ni nos detiene. Con todas las acciones legales, vamos a hacer esta convención el día 18", dijo la presidenta del movimiento, Luisa González.

Además, indicó que es un golpe económico para la ciudad, debido a que se espera la presencia de más de 3 000 personas en el evento. En una transmisión en redes sociales anunció que el permiso está en regla.

En ese encuentro estaba previsto oficializar la designación de Gabriela Rivadeneira como nueva presidenta del movimiento en reemplazo de Luisa González. La elección se decidirá mediante la plataforma AppRC5, donde los 14 000 militantes empadronados podrán votar.