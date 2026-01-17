'La convención va porque va'; Revolución Ciudadana rechaza el retiro de permisos en Manabí

La convención de la Revolución Ciudadana está prevista para este domingo 18 de enero de 2026.

La mañana del sábado 17 de enero de 2026 la Revolución Ciudadana insistió en que "la convención va porque va", a pesar de haberse retirado los permisos por parte de la Intendencia.

La Intendencia de Policía de Manabí retiró los permisos para que se realice la convención del Movimiento Político Revolución Ciudadana previsto para este domingo en el Coliseo Lorgio Pinargoti, en el Complejo Tohallí.

El movimiento correísta calificó la medida como un intento de obstaculización por parte del Gobierno Nacional, ya que asegura que han cumplido "con todos los requisitos legales y administrativos".

En un corto comunicado, la RC añadió que "se ha pretendido impedir la realización de nuestra Convención Nacional mediante maniobras injustificadas que constituyen un nuevo atropello a la organización política y a la democracia".

El correísmo calificó la revocatoria de permisos como un "berrinche" del Gobierno, que evidencia "su temor frente a la organización, la fuerza y la unidad del movimiento político más grande del Ecuador".

RC adelantó que "insistirá y defenderá sus derechos por todas las vías legales", ya que se intenta "silenciar" a su movimiento.

Pese a la revocatoria de los permisos, la RC dijo "los esperamos este domingo 18 en Manta, a venir con más fuerza".

Se prevé que en ese encuentro se oficialice la designación de Gabriela Rivadeneira como nueva presidenta del movimiento en reemplazo de Luisa González. La elección se decidirá mediante la plataforma AppRC5, donde los 14 000 militantes empadronados podrán votar.