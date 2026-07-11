Ciudadanos reportan robos bajo la modalidad 'pinchazo' en Quito

Una nueva ola de robos bajo la modalidad del "pinchazo" fue reportada en los exteriores y alrededores del Centro Comercial El Bosque, al norte de Quito.

Los delincuentes aprovechan el tráfico o los semáforos en rojo para desinflar o dañar intencionalmente una llanta y asaltar al conductor cuando se detiene a revisar el daño.

Cámaras captaron cómo operan los delincuentes

De acuerdo con la información, los sujetos dañan intencionalmente las llantas de los vehículos en movimiento o estacionados en los alrededores.

Una vez que el conductor se percata del daño y detiene la marcha para revisar el neumático, los asaltantes lo interceptan.

Aprovechan la vulnerabilidad del conductor detenido para cometer robos rápidos a mano armada o ejecutar secuestros exprés.