Ciudadanos reportan robos bajo la modalidad 'pinchazo' en Quito
Un nuevo caso de la modalidad delictiva conocida como "el pinchazo" quedó registrado al norte de Quito.
Modalidad de robo conocida como 'pinchazo' regresa a Quito.
Captura de pantalla
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Actualizado:
11 jul 2026 - 20:58
Una nueva ola de robos bajo la modalidad del "pinchazo" fue reportada en los exteriores y alrededores del Centro Comercial El Bosque, al norte de Quito.
Los delincuentes aprovechan el tráfico o los semáforos en rojo para desinflar o dañar intencionalmente una llanta y asaltar al conductor cuando se detiene a revisar el daño.
Cámaras captaron cómo operan los delincuentes
De acuerdo con la información, los sujetos dañan intencionalmente las llantas de los vehículos en movimiento o estacionados en los alrededores.
Una vez que el conductor se percata del daño y detiene la marcha para revisar el neumático, los asaltantes lo interceptan.
Aprovechan la vulnerabilidad del conductor detenido para cometer robos rápidos a mano armada o ejecutar secuestros exprés.
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