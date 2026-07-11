Bad Bunny enfrenta demanda millonaria por usar la voz de su exnovia.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que la demanda de Carliz De La Cruz Hernández, exnovia de Bad Bunny, puede continuar su curso legal por el uso no autorizado de su voz.

La abogada puertorriqueña reclama una indemnización de USD 40 millones, alegando violaciones a sus derechos de imagen, propiedad intelectual y derechos morales de autor.

En 2015, Carliz grabó en su teléfono la icónica frase "Bad Bunny, baby" a petición del cantante. En ese entonces, ambos eran pareja y trabajaban juntos en un supermercado.

Las diligencias continúan

El estribillo fue incluido sin su consentimiento en los temas 'Pa Ti' (2016) y 'Dos Mil 16' (2022), además de ser utilizado en promociones y conciertos en vivo.

Antes del estreno del álbum de 2022, los representantes de Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, le ofrecieron USD 2 000 para comprar los derechos del audio, pero ella rechazó la propuesta.

La corte dictaminó que los reclamos por la canción 'Pa Ti' prescribieron por el tiempo transcurrido. Sin embargo, el litigio sigue adelante por la canción 'Dos Mil 16' y el uso de su voz en los conciertos.