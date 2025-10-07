Detenidas cinco personas por simular el secuestro de un hombre en Machala

La Policía Nacional realizó un operativo para dar con una simulación de secuestro.

Por la liberación de un hombre supuestamente secuestrado en Machala, provincia de El Oro, sus captores pedían 20 000 dólares.

Sin embargo, la Policía Nacional intervino en el sector Cristo del Consuelo, norte de la ciudad, y detuvo a cinco personas por la simulación del secuestro.

Daniel C. de 38 años desapareció en Machala, pero a pesar de que su familia recibió llamadas y mensajes indicando que se trataba de un secuestro, la Unase determinó que no fue así.

La unidad especializada de la Policía concluyó que el hombre nunca fue retenido a la fuerza y luego de la intervención de las autoridades fue hallado en buen estado de salud.

El supuesto secuestrado fue uno de los detenidos en el operativo policial. Además fueron aprehendidos Lourdes P., Joyce V., Édgar R. y Brando P., dos de ellos con antecedentes penales, indicó la Policía.

La familia de la supuesta víctima fue quien contactó a la Policía al notar inconsistencias en los videos y audios que recibían.

La Policía también retiró de la escena cuatro celulares, desde los cuales se realizaron llamadas a los familiares de David C., y un vehículo.