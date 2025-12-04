8 personas detenidas en Ecuador por nexo con red transnacional de tráfico de migrantes

La frontera de EE.UU. y México es vigilada por el Ejército de Estados Unidos.

Un red transnacional de tráfico ilícito de migrantes fue afectada en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador. La Policía ecuatoriana detuvo a ocho personas que fingían ser funcionarios estadounidenses.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó que se han detenido a 19 personas en los cuatro países por "fraude de visas, crimen organizado, lavado de dinero y cargos relacionados" a estos delitos.

Los detenidos en Ecuador y El Salvador están acusados de hacerse pasar por funcionarios estadounidenses para "enriquecerse fraudulentamente a costa de las víctimas que intentaban viajar legalmente a Estados Unidos", informó el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

De acuerdo a la investigación los acusados implementaron un plan para robar decenas de miles de dólares a cientos de víctimas.

La captura de los ocho ecuatorianos fue realizada con el operativo 'Gran Fénix 57' por la Policía de Ecuador, en coordinación con el Servicio de Seguridad Diplomática (Diplomatic Security Service, en inglés) y la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador.

La red operaba en las ciudades de Quito, Guayaquil, Tulcán, Ambato y Puyo, pero tenía vínculos internacionales en Colombia, El Salvador y Estados Unidos, detalló la Policía.

En los dos allanamientos se incautaron 20 celulares, 3 000 dólares en efectivo, 34 cartuchos y documentación relacionada al tráfico ilícito de migrantes, estafa y uso de documentación falsa. Estados Unidos los señala por ser parte de las operaciones de la red de crimen organizado y lavado de activos en Ecuador.

Los acusados estadounidenses enfrentan cargos de conspiración para cometer crimen organizado, para lavado de dinero y para defraudar a Estados Unidos. Esto por hacerse pasar por funcionariosde ese país y utilizar indebidamente y falsificar los sellos e insignias de departamentos y agencias estadounidenses.

Las detenciones se realizaron en Sacramento, California; en Dallas; Medellín, Colombia. Uno de ellos compareció este jueves, 4 de diciembre, por primera vez ante el tribunal, mientras que los otros tres acusados, arrestados en Colombia, serán extraditados y otros ciudadano colombiano permanece prófugo.