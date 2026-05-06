Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Seguridad

Santo Domingo: Detenidos por robos a pasajeros que llegaban al Aeropuerto Mariscal Sucre

La Policía detuvo a cinco personas señaladas por robos a pasajeros que llegaban al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

La Policía y Fiscalía allanaron inmuebles en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Fiscalía

Autor

Patricia Armijo

Fecha de publicación

06 may 2026 - 09:18

Unirse a Whatsapp

Cinco personas fueron detenidas en allanamientos en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas la madrugada de este miércoles 5 de mayo de 2026.

Estas personas son señaladas por robo a pasajeros en su arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito.

La Policía Nacional y la Fiscalía realizaron seis allanamientos en diferentes inmuebles para ejecutar las órdenes de detención contra los cinco sospechosos.

En las intervenciones las autoridades hallaron maletas, celulares, ropa, zapatos, dinero en efectivo y una motocicleta reportada como robada.

Los detenidos fueron trasladados por la Policía hacia Quito, junto con la evidencia del caso.

Modus operandi: Robos en el peaje de Oyacoto

Patricio Almendáriz, comandante de Policía del DMQ, apuntó que este grupo de personas interceptaban a los viajeros en el peaje de Oyacoto.

"Se bajaban las maletas de los viajeros, venía otro vehículo realizando el levantantamiento de estas maletas y perjudicando a los ciudadanos que llegaban a Quito", precisó Almendáriz.

Te puede interesar