Santo Domingo: Detenidos por robos a pasajeros que llegaban al Aeropuerto Mariscal Sucre
La Policía detuvo a cinco personas señaladas por robos a pasajeros que llegaban al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.
La Policía y Fiscalía allanaron inmuebles en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Fiscalía
Compartir
Fecha de publicación
06 may 2026 - 09:18
Cinco personas fueron detenidas en allanamientos en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas la madrugada de este miércoles 5 de mayo de 2026.
Estas personas son señaladas por robo a pasajeros en su arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito.
La Policía Nacional y la Fiscalía realizaron seis allanamientos en diferentes inmuebles para ejecutar las órdenes de detención contra los cinco sospechosos.
En las intervenciones las autoridades hallaron maletas, celulares, ropa, zapatos, dinero en efectivo y una motocicleta reportada como robada.
Los detenidos fueron trasladados por la Policía hacia Quito, junto con la evidencia del caso.
Modus operandi: Robos en el peaje de Oyacoto
Patricio Almendáriz, comandante de Policía del DMQ, apuntó que este grupo de personas interceptaban a los viajeros en el peaje de Oyacoto.
"Se bajaban las maletas de los viajeros, venía otro vehículo realizando el levantantamiento de estas maletas y perjudicando a los ciudadanos que llegaban a Quito", precisó Almendáriz.
Compartir