Santo Domingo: Detenidos por robos a pasajeros que llegaban al Aeropuerto Mariscal Sucre

La Policía y Fiscalía allanaron inmuebles en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Cinco personas fueron detenidas en allanamientos en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas la madrugada de este miércoles 5 de mayo de 2026.

Estas personas son señaladas por robo a pasajeros en su arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito.

La Policía Nacional y la Fiscalía realizaron seis allanamientos en diferentes inmuebles para ejecutar las órdenes de detención contra los cinco sospechosos.

En las intervenciones las autoridades hallaron maletas, celulares, ropa, zapatos, dinero en efectivo y una motocicleta reportada como robada.

Los detenidos fueron trasladados por la Policía hacia Quito, junto con la evidencia del caso.

Modus operandi: Robos en el peaje de Oyacoto

Patricio Almendáriz, comandante de Policía del DMQ, apuntó que este grupo de personas interceptaban a los viajeros en el peaje de Oyacoto.

"Se bajaban las maletas de los viajeros, venía otro vehículo realizando el levantantamiento de estas maletas y perjudicando a los ciudadanos que llegaban a Quito", precisó Almendáriz.