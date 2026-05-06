Armas, drogas, licor y más se encontraron en operativos en Trole y Ecovía

Abril cerró con 159 operativos de control en el Trolebús y la Ecovía

Cerca de 33 armas blancas, 17 fundas con sustancias sujetas a fiscalización, 17 botellas de licor fueron decomisados en operativos realizados en Trole y Ecovía.

Las autoridades realizaron 159 operativos en estaciones, paradas y unidades de Trolebús y Ecovía en abril de 2026.

En los controles también se encontró 76 artículos, como pipas, manoplas y cigarrillos de contrabando.

Según la información, 47 operativos fueron de control de armas, 68 de control del espacio público y 44 relacionados al comportamiento.

Las multas van desde los USD 48 a los USD 241 para infractores que "impidan mantener una cultura de paz" en espacios y unidades de Trolebús, Ecovía y sus alimentadores.