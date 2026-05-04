¿Cuántos detenidos hubo? Así fue el primer día de toque de queda en Ecuador

Policías y militares controlan el horario del toque de queda en Ecuador.

La Policía Nacional y Fuerzas Armadas ejecutaron opearativos en Ecuador durante la primera jornada de toque de queda, hasta la madrugada de este lunes 4 de mayo de 2026.

Las intervenciones de las autoridades se han llevado a cabo en nueve provincias y cuatro cantones, en los que regirá la restricción hasta el 18 de mayo.

Según la Policía, se han ejecutado controles preventivos, móviles y fijos en las calles para aprehender a quienes infringen la restricción.

Paralelamente, los uniformados han llevado a cabo incursiones en sectores priorizados, de acuerdo con la "planificación operativa basada en análisis delictual".

#OperaciónIAD y el cumplimiento del #ToqueDeQueda, la #PolicíaEcuador ejecuta intervenciones focalizadas en 9 provincias y 4 cantones del país.



A través de patrullajes preventivos, controles móviles y fijos, así como… pic.twitter.com/hIK6CsaHAf— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) May 4, 2026 "> ">

Resultados del toque de queda en Quito

Los operativos en Quito estuvieron integrados por convoyes de policías y militares en varios sectores de la ciudad.

Las autoridades reportaron que al menos una veintena de personas fueron detenidas en la capital ecuatoriana por incumplir la medida de restricción.

¿Dónde hay toque de queda?

El toque de queda se aplica de 23:00 a 05:00 en las siguientes provincias:

Guayas

Manabí

Santa Elena

Los Ríos

El Oro

Pichincha

Esmeraldas

Santo Domingo de los Tsáchilas

Sucumbíos

Y los cantones: