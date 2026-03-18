Bloque de Seguridad detiene a alias 'Teniente' en Guayaquil, donde rige el toque de queda

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el Bloque de Seguridad capturó a alias "Teniente", este miércoles 18 de marzo de 2026, en Guayaquil, donde rige el toque de queda.

Reimberg detalló que el hombre capturado era objetivo criminal priorizado y fue capturado en medio del operativo "Atlas 8" en el Puerto Principal.

Como parte de esta intervención, uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas allanaron un centro de "acopio de armamento y logística para secuestros, extorsiones y sicariatos de “Los Choneros", Facción “AB".

Tres personas fueron detenidas en este operativo. Alias "Teniente", y otros dos hombres identificados como Z. A.Jonathan Ismael y O. C. Andrés José.

En el operativo se hallaron tres armas de fuego, municiones de alto calibre y droga en paquetes y bloques oculta en una maleta de viaje.

Alias "Teniente" registra antecedentes penales por violación a la propiedad privada, tráfico ilícito de drogas y robo.

Guayaquil registra una de las tasas más altas de muertes violentas y criminalidad y se mantiene bajo toque de queda desde el 15 de marzo de 2026.