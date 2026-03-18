Bloque de Seguridad detiene a alias 'Teniente' en Guayaquil, donde rige el toque de queda
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que un hombre considerado como objetivo criminal priorizado fue capturado.
Cuatro provincias de Ecuador permanecen con toque de queda.
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Actualizada:
18 mar 2026 - 08:31
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el Bloque de Seguridad capturó a alias "Teniente", este miércoles 18 de marzo de 2026, en Guayaquil, donde rige el toque de queda.
Reimberg detalló que el hombre capturado era objetivo criminal priorizado y fue capturado en medio del operativo "Atlas 8" en el Puerto Principal.
Como parte de esta intervención, uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas allanaron un centro de "acopio de armamento y logística para secuestros, extorsiones y sicariatos de “Los Choneros", Facción “AB".
Tres personas fueron detenidas en este operativo. Alias "Teniente", y otros dos hombres identificados como Z. A.Jonathan Ismael y O. C. Andrés José.
En el operativo se hallaron tres armas de fuego, municiones de alto calibre y droga en paquetes y bloques oculta en una maleta de viaje.
Alias "Teniente" registra antecedentes penales por violación a la propiedad privada, tráfico ilícito de drogas y robo.
Guayaquil registra una de las tasas más altas de muertes violentas y criminalidad y se mantiene bajo toque de queda desde el 15 de marzo de 2026.
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