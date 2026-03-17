Cámara de seguridad capta ataque armado en el Guasmo Norte de Guayaquil

Una cámara de seguridad captó un ataque armado en el Guasmo Norte de Guayaquil que dejó como saldo un fallecido y dos heridos.

El hecho se registró pasadas las 21:00 de este lunes 16. En el registro se observa como un grupo de hombres están en el exterior de una vivienda junto a un vehículo y derepente se escuchan detonaciones.

Los hombres intentan correr, pero son alcanzados por los tiros y dos caen al suelo. Uno de ellos se refugia debajo del automotor mientras los sicarios persiguen a otros dos hombres que corrieron por su vida.

Una tercera persona rapta para intentar ponerse a buen resguardo pero no logra ocultarse y en medio del tiroteo también recibe un impacto de bala.

Después de unos tensos momentos, los atacantes huyen del lugar y varias personas salen del interior de la vivienda para socorrer a los heridos.