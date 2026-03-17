Cámara de seguridad capta ataque armado en el Guasmo Norte de Guayaquil
Varios hombres atacaron a un grupo de personas que se encontraban en el exterior de una vivienda en el Guasmo Norte.
Ataque armado en el Guasmo Norte en Guayaquil
captura video
Compartir
Actualizada:
17 mar 2026 - 22:13
Una cámara de seguridad captó un ataque armado en el Guasmo Norte de Guayaquil que dejó como saldo un fallecido y dos heridos.
El hecho se registró pasadas las 21:00 de este lunes 16. En el registro se observa como un grupo de hombres están en el exterior de una vivienda junto a un vehículo y derepente se escuchan detonaciones.
Los hombres intentan correr, pero son alcanzados por los tiros y dos caen al suelo. Uno de ellos se refugia debajo del automotor mientras los sicarios persiguen a otros dos hombres que corrieron por su vida.
Una tercera persona rapta para intentar ponerse a buen resguardo pero no logra ocultarse y en medio del tiroteo también recibe un impacto de bala.
Después de unos tensos momentos, los atacantes huyen del lugar y varias personas salen del interior de la vivienda para socorrer a los heridos.
Compartir