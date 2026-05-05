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Seguridad

Detienen a tres militares por presunto robo de combustible

Los uniformados son miembros en servicio activo 

Policías y militares controlan el horario del toque de queda en Ecuador.

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Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

05 may 2026 - 12:12

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La Policía detuvo a tres miembros de las Fuerzas Armadas por su presunta implicación en un delito de robo de combustible, en Guayas.

Las detenciones se produjeron cerca de las 19:00 en vía a la Costa. Según la información, los militares custodiaban los camiones que cargaban el combustible.

Entre los detenidos están dos uniformados en servicio activo, de 49 y 36 años, y un soldado de reserva, de 24 años, todos sin antecedentes penales.

Además, los agentes retuvieron tres vehículos tipo tanquero que contenían derivados de hidrocarburos, así como una camioneta con el logo del Ejército.

También se incautaron tres fusiles, 87 cartuchos, tres teléfonos móviles y cuatro prendas de uso militar.

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