Asesinan a funcionaria del SNAI fuera de la Penitenciaría del Litoral

Una funcionaria del SNAI fue asesinada fuera de la Penitenciaría del Litoral.

Una funcionaria del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) fue asesinada en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, la noche del lunes 4 de mayo de 2026.

La funcionaria fue identificada como Gabriela Fernanda Triviño. La mujer de 36 años fue acribillada en la calle, frente a la prisión donde trabajaba.

La mujer trabajaba como analista jurídica en esa prisión, donde comenzó a laborar este año.

Al sitio llegó su esposo para retirarla luego de su jornada laboral, pero antes de que ella logre subirse al vehículo fue atacada por hombres desconocidos.

Un equipo de Medicina Legal llegó al lugar para levantar el cadáver y la vía fue cerrada parcialmente por un par de horas.

Los atacantes huyeron a bordo de una motocicleta y la Policía indaga su paradero.