Sospechoso de asalto murió por disparo de su propio cómplice, en Guayaquil

Presuntos delincuentes intentaron asaltar a un taxista en Guayaquil.

Un hombre sospechoso de un asalto murió tras recibir un disparo de su propio cómplice, en Guayaquil.

El hecho se registró la noche del 2 de junio, en la segunda etapa de El Recreo, en el cantón Durán.

De acuerdo con la información preliminar, los presuntos delincuentes intentaron asaltar a un taxista, haciéndose pasar por clientes.

Asaltantes mataron y abandonaron a su cómplice

Al momento de intentar ejecutar el asalto, realizaron un forcejeo que produjo un disparo que asesinó al instante a uno de los asaltantes.

Al notar las circunstancias y ver el cuerpo del ciudadano en el asiento delantero sin signos vitales los otros hombres huyeron del lugar.

Uniformados acudieron al lugar para investigar el hecho y dar con los responsables del crimen.