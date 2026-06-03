Sospechoso de asalto murió por disparo de su propio cómplice, en Guayaquil
Asaltantes dispararon por error a uno de su cómplices al intentar robar a un taxista.
Presuntos delincuentes intentaron asaltar a un taxista en Guayaquil.
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Actualizado:
03 jun 2026 - 17:07
Un hombre sospechoso de un asalto murió tras recibir un disparo de su propio cómplice, en Guayaquil.
El hecho se registró la noche del 2 de junio, en la segunda etapa de El Recreo, en el cantón Durán.
De acuerdo con la información preliminar, los presuntos delincuentes intentaron asaltar a un taxista, haciéndose pasar por clientes.
Asaltantes mataron y abandonaron a su cómplice
Al momento de intentar ejecutar el asalto, realizaron un forcejeo que produjo un disparo que asesinó al instante a uno de los asaltantes.
Al notar las circunstancias y ver el cuerpo del ciudadano en el asiento delantero sin signos vitales los otros hombres huyeron del lugar.
Uniformados acudieron al lugar para investigar el hecho y dar con los responsables del crimen.
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