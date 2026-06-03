Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Seguridad

Sospechoso de asalto murió por disparo de su propio cómplice, en Guayaquil

Asaltantes dispararon por error a uno de su cómplices al intentar robar a un taxista. 

Presuntos delincuentes intentaron asaltar a un taxista en Guayaquil.

Freepik

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

03 jun 2026 - 17:07

Unirse a Whatsapp

Un hombre sospechoso de un asalto murió tras recibir un disparo de su propio cómplice, en Guayaquil. 

El hecho se registró la noche del 2 de junio, en la segunda etapa de El Recreo, en el cantón Durán.

De acuerdo con la información preliminar, los presuntos delincuentes intentaron asaltar a un taxista, haciéndose pasar por clientes. 

Asaltantes mataron y abandonaron a su cómplice 

Al momento de intentar ejecutar el asalto, realizaron un forcejeo que produjo un disparo que asesinó al instante a uno de los asaltantes. 

Al notar las circunstancias y ver el cuerpo del ciudadano en el asiento delantero sin signos vitales los otros hombres huyeron del lugar.

Uniformados acudieron al lugar para investigar el hecho y dar con los responsables del crimen. 

Te puede interesar