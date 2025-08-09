Un doble crimen se registró en una vivienda dentro de una urbanización en La Aurora

Hombres armados ingresaron a una vivienda de una urbanización en La Aurora, en Daule.

Dos personas fueron asesinadas en un ataque armado en una de las urbanizaciones privadas de la parroquia La Aurora, en el cantón Daule, de la provincia de Guayas este sábado 9 de agosto del 2025.

Hombres armados llegaron aproximadamente a las 02:30 en vehículos, amedrentaron a los guardias de seguridad y apagaron todos los medios de comunicación antes de ingresar a una vivienda de la Urbanización Málaga 2, informaron los administradores del conjunto residencial.

Los atacantes ingresaron hasta el domicilio de las víctimas y les propinaron varios disparos a quemarropa.

“Entraron personas con armas de alto calibre, amedrentaron al personal de seguridad quitándole las armas, celulares y desconectando todos los medios de comunicación”, informó la administración.

Tras incomunicar a los guardias, los delincuentes asesinaron a sus víctimas para posteriormente escapar. Personal de la Policía Nacional llegó al sitio una hora después para levantar los cuerpos y recabar información.

Desde la administración se mencionó que solicitaron custodia policial debido al incidente. “Nos informaron que el patrullero no puede quedarse de forma permanente debido a que a nivel de La Aurora solo hay dos vehículos policiales para todo el sector”, detallaron.