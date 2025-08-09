Un doble crimen se registró en una vivienda dentro de una urbanización en La Aurora
Hombres armados ingresaron a la urbanización amedrentando a los guardias de seguridad. Las autoridades investigan las muertes
Hombres armados ingresaron a una vivienda de una urbanización en La Aurora, en Daule.
09 ago 2025 - 13:37
Dos personas fueron asesinadas en un ataque armado en una de las urbanizaciones privadas de la parroquia La Aurora, en el cantón Daule, de la provincia de Guayas este sábado 9 de agosto del 2025.
Hombres armados llegaron aproximadamente a las 02:30 en vehículos, amedrentaron a los guardias de seguridad y apagaron todos los medios de comunicación antes de ingresar a una vivienda de la Urbanización Málaga 2, informaron los administradores del conjunto residencial.
Los atacantes ingresaron hasta el domicilio de las víctimas y les propinaron varios disparos a quemarropa.
“Entraron personas con armas de alto calibre, amedrentaron al personal de seguridad quitándole las armas, celulares y desconectando todos los medios de comunicación”, informó la administración.
Tras incomunicar a los guardias, los delincuentes asesinaron a sus víctimas para posteriormente escapar. Personal de la Policía Nacional llegó al sitio una hora después para levantar los cuerpos y recabar información.
Desde la administración se mencionó que solicitaron custodia policial debido al incidente. “Nos informaron que el patrullero no puede quedarse de forma permanente debido a que a nivel de La Aurora solo hay dos vehículos policiales para todo el sector”, detallaron.
