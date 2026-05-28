Temblor en la frontera de Ecuador y Perú este jueves 28 de mayo

Un temblor sacudió la frontera de Ecuador y Perú.

Un temblor sacudió la frontera de Ecuador y Perú la mañana de este jueves 28 de mayo de 2026.

El Instituto Geofísico reportó el sismo a las 06:58 con una magnitud de 3.7.

El movimiento telúrico ocurrió a 54.79 kilómetros de Yantzaza, en Zamora Chinchipe, por lo que su epicentro se fijó en territorio peruano.

No se reportaron daños por el temblor, ya que ocurrió a 130 kilómetros de profundidad.

Usuarios en redes sociales reportaron un leve movimiento que se sintió en poblaciones de la Amazonía ecuatoriana.

Ecuador y Perú se encuentran en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.

Además de Ecuador y Perú, el Cinturón, que tiene forma de herradura y bordea el océano Pacífico, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá, Costa Rica, entre otros.